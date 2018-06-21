Турция вводит ответные пошлины на продукцию из США на $1,8 млрд

Турция в четверг вводит заградительные пошлины на импорт почти двух десятков видов товаров из США, от автомобилей до солнцезащитных кремов, в ответ на пошлины Вашингтона на сталь и алюминий, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Согласно документам, поданным Турцией во Всемирную торговую организацию, Турция намерена получать за счет пошлин $267 млн в год, эта сумма эквивалентна той, на которую претендуют США за счет введения заградительных пошлин на турецкую сталь и алюминий.
АП отмечает, что Турция импортирует из США продукцию на сумму $1,8 млрд. Турция поставляет в США сталь и алюминий стоимостью $1,1 млрд.
Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что "Турция привержена активным и разумным торговым отношениям с США на основе взаимности, но с пониманием, что эта ее честность не может быть односторонней".
В марте президент США Дональд Трамп объявил о введении 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной - на импорт алюминия. Турция не получила от США временных исключений.
Ожидается, что с 22 июня вступят в силу европейские пошлины на импорт американской продукции на сумму 2,8 млрд евро.
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