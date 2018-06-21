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Дальнее зарубежье 21.06.2018 12:17

Турция вводит ответные пошлины на продукцию из США на $1,8 млрд

Турция в четверг вводит заградительные пошлины на импорт почти двух десятков видов товаров из США, от автомобилей до солнцезащитных кремов, в ответ на пошлины Вашингтона на сталь и алюминий, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Согласно документам, поданным Турцией во Всемирную торговую организацию, Турция намерена получать за счет пошлин $267 млн в год, эта сумма эквивалентна той, на которую претендуют США за счет введения заградительных пошлин на турецкую сталь и алюминий.

АП отмечает, что Турция импортирует из США продукцию на сумму $1,8 млрд. Турция поставляет в США сталь и алюминий стоимостью $1,1 млрд.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что "Турция привержена активным и разумным торговым отношениям с США на основе взаимности, но с пониманием, что эта ее честность не может быть односторонней".

В марте президент США Дональд Трамп объявил о введении 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной - на импорт алюминия. Турция не получила от США временных исключений.

Ожидается, что с 22 июня вступят в силу европейские пошлины на импорт американской продукции на сумму 2,8 млрд евро.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ТОВАРЫ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]