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СНГ 21.06.2018 13:02

Лукашенко заявил, что видит основой партнерства с ЕС торгово-экономические отношения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценивает роль еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана в нормализации отношений Минска и Евросоюза, сообщили в пресс-службе главы государства.

Об этом А.Лукашенко заявил на встрече с Й.Ханом в Минске в четверг.

Президент также отметил, что видит основой партнерства с ЕС торгово-экономические отношения.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]