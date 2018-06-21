Лукашенко заявил, что видит основой партнерства с ЕС торгово-экономические отношения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценивает роль еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана в нормализации отношений Минска и Евросоюза, сообщили в пресс-службе главы государства.

Об этом А.Лукашенко заявил на встрече с Й.Ханом в Минске в четверг.

Президент также отметил, что видит основой партнерства с ЕС торгово-экономические отношения.