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ТЭК 21.06.2018 12:27

ОПЕК сократила добычу на 1 млн б/с сверх обязательств, рынку нужно больше нефти - Фалих

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократили производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) сверх обязательств, принятых в рамках соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, заявил журналистам в Вене министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Рынку требуется больше нефти, и необходимо предоставить ему дополнительные объемы, приводит слова саудовского министра агентство Bloomberg.

"Потребители просят увеличить поставки во втором полугодии", - сказал Х.аль-Фалих.

Саудовская Аравия добивается равновесия на рынке нефти, добавил он.

На вопрос о том, согласится ли Иран на увеличение добычи ОПЕК, министр ответил: "Посмотрим".

Ранее Иран, Ирак и Венесуэла выступали против такого шага.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ОПЕК, НЕФТЬ, СОБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]