ОПЕК сократила добычу на 1 млн б/с сверх обязательств, рынку нужно больше нефти - Фалих

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократили производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) сверх обязательств, принятых в рамках соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, заявил журналистам в Вене министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
Рынку требуется больше нефти, и необходимо предоставить ему дополнительные объемы, приводит слова саудовского министра агентство Bloomberg.
"Потребители просят увеличить поставки во втором полугодии", - сказал Х.аль-Фалих.
Саудовская Аравия добивается равновесия на рынке нефти, добавил он.
На вопрос о том, согласится ли Иран на увеличение добычи ОПЕК, министр ответил: "Посмотрим".
Ранее Иран, Ирак и Венесуэла выступали против такого шага.
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