Ирак выступает за сохранение текущего уровня квоты по ограничению добычи нефти до конца года, сообщил журналистам министр нефти страны Джаббар аль-Лаиби.

"Ирак выступает за сохранение текущего уровня ограничения добычи до конца года и текущих условий сделки. Я считаю, что эти условия в достаточной степени способствуют стабилизации рынка и хорошим ценам на нефть", - сказал министр.