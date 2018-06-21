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ТЭК 21.06.2018 12:28

Ирак выступает за сохранение текущего уровня квоты по ограничению добычи нефти до конца года

Ирак выступает за сохранение текущего уровня квоты по ограничению добычи нефти до конца года, сообщил журналистам министр нефти страны Джаббар аль-Лаиби.

"Ирак выступает за сохранение текущего уровня ограничения добычи до конца года и текущих условий сделки. Я считаю, что эти условия в достаточной степени способствуют стабилизации рынка и хорошим ценам на нефть", - сказал министр.

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Тэги: ИРАК, ОПЕК, ДОБЫЧА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]