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Дальнее зарубежье 21.06.2018 13:18

Сирийские войска начали операцию на юге Сирии - турецкие СМИ

Сирийские правительственные силы и проиранские вооруженные формирования начали широкомасштабную операцию в районе Деръа на юге Сирии, сообщил корреспондент турецкого информационного агентства "Анадолу".

Обстрелам подверглись, в частности, территории, объявленные зоной деэскалации. Кроме того, сирийские ВВС осуществляют интенсивные бомбардировки северных и восточных районов провинции Деръа. Сообщается об ожесточенных боях между отрядами сирийской оппозиции с одной стороны и подразделениями сирийской армии и проиранскими формированиями с другой в северном пригороде города Деръа.

Как рассказал агентству представитель сил гражданской обороны "Белые каски" в Деръа Амер Абадзейд, в результате атак погибли восемь человек, еще 15 получили ранения.

Гарантами прекращения огня в южную зоне деэскалации выступают РФ и США. На прошлой неделе власти США предупредили Дамаск о возможных последствиях в связи с его планами развернуть наступление в районе зоны деэскалации на юго-западе страны, а также заявили о необходимости, чтобы РФ оказала давление на сирийское правительство в связи с этой ситуацией.

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Тэги: СИРИЯ, ЮГ, ОПЕРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]