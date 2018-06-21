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СНГ 21.06.2018 13:29

США похвалили Украину за создание Высшего антикоррупционного суда

США приветствуют принятие в Украине закона о Высшем антикоррупционном суде и надеются, что после принятия необходимых поправок и дополнительных законодательных актов, суду удастся побороть коррупцию, заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"США приветствуют принятие в Украине закона о создании независимого антикоррупционного суда. Нам было приятно увидеть, что эта важная часть законодательства была принята при широкой поддержке в Верховной Раде. Тем самым Украина сделала важный шаг на пути к достижению европейского будущего, которое требовали его люди во время Революции достоинства", - говорится в заявлении, которое представитель Госдепа обнародовала на своей странице в микроблоге Твиттер.

Также США приветствуют заявление директора МВФ Кристин Лагард по этому поводу.

"Она и президент Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ) согласились, что Верховная Рада должна быстро внести поправки в закон, чтобы этот суд мог рассматривать все дела, которые подпадают под его юрисдикцию, включая уже открытые коррупционные дела, а также принять дополнительное законодательство для официального начала работы суда", - подчеркнули в Госдепе.

В США надеются, что эти шаги помогут суду побороть коррупцию, которая угрожает национальной безопасности Украины, ее благосостоянию и демократическому развитию.

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Тэги: УКРАИНА, СУД, США, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]