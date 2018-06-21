Орхан Мамедов станет почетным гостем CEO Lunch Baku

Исполнительный директор Агентства развития малого и среднего предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов примет участие в качестве почетного гостя на организованном Caspian European Club пятнадцатом CEO Lunch Baku, 11 июля. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.
По его словам, мероприятие состоится в результате многочисленных обращений компаний членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с Агентством развития малого и среднего предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана.
Тельман Алиев подчеркнул, что на CEO Lunch Baku в неформальной обстановке будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба по вопросам расширения сотрудничества между частным сектором и Агентством развития малого и среднего предпринимательства. Также он добавил, что участникам CEO Lunch Baku будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы.
CEO Lunch Baku является закрытым мероприятием, на котором могут принять участие руководители и представители компании. Регистрация на мероприятие доступна на сайте Caspian European Club по следующей ссылке: http://www.caspianenergy.org/index.php/2018-01-09-13-22-37/ceo-lunch/item/144-ceo-lunch-baku-20-06-2018
Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участии Caspian Energy International Media Group.
24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club,а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club,которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club.Все компании,вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Clubи наоборот.
Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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