Лавров отверг обвинения США в адрес СБ ООН во враждебности по отношению к Израилю

Глава МИД РФ Сергей Лавров не согласился с обвинениями Соединенных Штатов в адрес Совета Безопасности ООН в постоянно враждебном отношении к Израилю.

"Что касается обвинений Никки Хейли (постпред США при ООН - ИФ) в адрес Совета Безопасности в нескончаемой враждебности по отношению к Израилю, я с этим не могу согласиться", - заявил С.Лавров в четверг в Москве, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции по итогам переговорам с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"У Совета Безопасности есть обязанность рассматривать доклады генерального секретаря о ситуации на Ближнем Востоке, включая ситуацию палестино-израильского урегулирования. Эти доклады основываются на тех решениях, которые принимались в Совете Безопасности в прошлые годы", - сказал российский министр.

"И дискуссии, которые разворачиваются на основе этих докладов генерального секретаря, конечно же, отражают те события, которые проходят на Ближнем Востоке непосредственно в отношениях между палестинцами и израильтянами", - отметил С.Лавров.

"Но могу сказать, что недавнее рассмотрение тех беспорядков, которые там происходили, столкновений, обстрелов территории Израиля из сектора Газа и ответных действий Израиля, показали, что большинство членов Совета Безопасности занимают объективные позиции. И, по крайней мере, осуждение обстрелов Израиля четко прозвучало в том числе и из уст российской делегации", - подчеркнул глава МИД РФ.