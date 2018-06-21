Глава МИД Молдавии отправился в Нью-Йорк, где на пленарном заседании Генассамблеи ООН представит проект резолюции о выводе российских войск из республики

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии (МИДЕИ) Тудор Ульяновски отправился в Нью-Йорк, где будет представлять проект резолюции ООН выводе российских войск из Молдавии.
Перед выездом Т.Ульновски принимал участие в специальном заседании, которое провел премьер-министр Павел Филип, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИДЕИ.
"Подготовка к рассмотрению на сессии Генеральной Ассамблеи ООН проекта резолюции о полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Молдавии стала предметом рассмотрения на специальном заседании, которое провел премьер-министр Павел Филип", - говорится в сообщении.
Главе правительства было доложено о мерах, предпринятых при рассмотрении проекта резолюции Молдавии, внесенной под номером 35 в повестку дня 72-й сессии Генассамблеи ООН "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития". Эту инициативу выдвинул сам премьер, выступая на сессии 22 сентября 2017 г.
"Дебаты и голосование по этому проекту резолюции состоятся 22 июня в Нью-Йорке. Проект представит на пленарном заседании Генассамблеи ООН министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски", - отмечается в сообщении.
На прошлой неделе Т.Ульяновски сообщил, что Генассамблея ООН рассмотрит 22 июня проект резолюции "О полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова".
Президент Молдавии Игорь Додон осудил инициативу правительства республики, выдвинувшего данный проект резолюции ООН.
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