Глава МИД Молдавии отправился в Нью-Йорк, где на пленарном заседании Генассамблеи ООН представит проект резолюции о выводе российских войск из республики

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии (МИДЕИ) Тудор Ульяновски отправился в Нью-Йорк, где будет представлять проект резолюции ООН выводе российских войск из Молдавии.

Перед выездом Т.Ульновски принимал участие в специальном заседании, которое провел премьер-министр Павел Филип, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИДЕИ.

"Подготовка к рассмотрению на сессии Генеральной Ассамблеи ООН проекта резолюции о полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Молдавии стала предметом рассмотрения на специальном заседании, которое провел премьер-министр Павел Филип", - говорится в сообщении.

Главе правительства было доложено о мерах, предпринятых при рассмотрении проекта резолюции Молдавии, внесенной под номером 35 в повестку дня 72-й сессии Генассамблеи ООН "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития". Эту инициативу выдвинул сам премьер, выступая на сессии 22 сентября 2017 г.

"Дебаты и голосование по этому проекту резолюции состоятся 22 июня в Нью-Йорке. Проект представит на пленарном заседании Генассамблеи ООН министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе Т.Ульяновски сообщил, что Генассамблея ООН рассмотрит 22 июня проект резолюции "О полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова".

Президент Молдавии Игорь Додон осудил инициативу правительства республики, выдвинувшего данный проект резолюции ООН.