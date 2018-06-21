Правительство Молдавии утвердило трехлетнюю программу перехода к профессиональной армии

Правительство Молдавии на заседании в четверг утвердило трехлетнюю программу "Профессиональная армия 2018-2021", передает корреспондент "Интерфакса".

По словам министра обороны Евгения Стурзы, этот документ "будет служить основным механизмом для осуществления начального этапа военной реформы, изложенной в Национальной стратегии обороны".

"Процесс трансформации Национальной армии будет сосредоточен на двух аспектах - повышение качества человеческих ресурсов и перестройка армии с целью превращение ее в привлекательного работодателя для военных и гражданских лиц", - сказал Е.Стурза.

"Переход на военную службу по контракту будет осуществляться поэтапно в период между 2018-2021 гг. Предполагается провести модернизацию инфраструктуры военных объектов, а также повысить уровень мотивации посредством изменения системы начисления зарплаты", - добавил он.

По его словам, план действий по переходу к профессиональной армии и отказу от срочной воинской службы будет утвержден министерством отдельным документом.

"План предусматривает постепенную отмену обязательной воинской службы. Внедрение данного плана действий будет начато одновременно с началом следующей кампании по призыву в армию, осенью нынешнего года. Количество солдат-срочников будет постепенно сокращено в пользу увеличения числа профессиональных военных, нанятых на контрактной основе", - подчеркнул министр.

Он отметил, что благодаря этому шагу "будут созданы новые рабочие места, а финансовые ресурсы, ранее использовавшиеся для содержания солдат, будут направлены на улучшение других важных аспектов: условия работы военнослужащих-контрактников, социальное обеспечение и обеспечение служебным жильем и, не в последнюю очередь, достойное вознаграждение военнослужащих-профессионалов".

"Это комплексное действие, которое включает пересмотр бюджета в сфере обороны. В дополнение к финансовому аспекту, будет пересмотрен процесс подготовки солдат и сержантов-контрактников, система мобилизации и подготовки резервистов и изменена система призыва военнослужащих. Еще одним шагом будет постепенное обновление инфраструктуры воинских частей, боевой техники и дотационного вооружения", - сказал Е.Стурза.

"Современное, профессиональное, хорошо оснащенное военное учреждение, способное выполнять свои миссии, взаимодействуя с другими армиями, является целью министерства обороны и национальной армии", - подчеркнул он.

По мнению правительства, профессиональная подготовка армии будет способствовать активизации сотрудничества с вооруженными силами других государств и увеличению вклада Молдавии в международные миротворческие миссии.

Расходы на реализацию программы будут покрываться за счет государственного бюджета, а также за счет средств, предоставляемых партнерами по развитию.

На начало 2018 г. срочную воинскую службу в Молдавии сроком в один год проходило порядка 4,4 тыс. человек, в том числе 3,3 тыс. - в армии, а 1,1 тыс. - в подразделениях карабинеров.