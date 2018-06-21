Евросоюз и Белоруссия при выстраивании отношений должны идти навстречу друг другу - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает Евросоюз выстраивать отношения с республикой "без давления обстоятельств", и открываться для нее так же, как она открыта для ЕС.
"Выстраивая отношения с той или иной страной, объединением, мы с вами как опытные политики прекрасно понимаем, что лучше опережать какие-то события, лучше самим восстанавливать и устанавливать тесные и добрые отношения. Хуже, когда это происходит под давлением каких-то обстоятельств, событий", - сказал А.Лукашенко на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом в четверг в Минске.
Слова президента приводит его пресс-служба.
"Поэтому нам надо целенаправленно, смело и открыто идти навстречу друг другу, без давления обстоятельств", - добавил глава государства.
Он подчеркнул, что Белоруссия, "несмотря на определенные трудности, порой даже очень сложные, никогда не была препятствием для вашего продвижения на Восток, в Россию, Китайскую Народную Республику, может быть, даже в Японию".
"Мы всегда были хорошим транзитным окном для Европейского союза, никогда не запрещали вашему бизнесу движение ваших товаров, рабочей силы, капитала в Беларусь и через Беларусь", - обратил внимание А.Лукашенко.
В то же время, констатировал он, "мы этого не видим со стороны Европейского союза".
"Я хочу, чтобы вы понимали: мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так же открывался для нас, как мы открыты для вас. Это главная проблема и главный вопрос", - сказал глава государства.
"Потому что торгово-экономические отношения, свобода, за которую Евросоюз радеет (в широком смысле этого слова - свобода для бизнеса, граждан) - это основополагающие принципы, на которых базируется то или иное государство", - добавил он.
Касаясь темы готовящихся к подписанию документов о партнерстве между Белоруссией и ЕС, президент отметил, что их основой должны быть именно торгово-экономические отношения.
"Разговоры о демократии, свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни - это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня. Мы смело и открыто об этом говорим. Но основой являются наши торгово-экономические, финансовые отношения", - уверен А.Лукашенко.
"Если мы будем видеть в отношениях с ЕС это, мы можем смелее идти и на трансформацию, реформирование нашего политического устройства. В противном случае повторим судьбу Советского Союза, когда не видели экономики, не видели людей, не понимали, чем живут люди, а начали ломать политическую систему. Поломали, разорили страну. Мы делаем определенные выводы, извлекаем уроки из этого", - сказал он.
Президент подчеркнул, что "если трансформировать, то трансформировать надо все: постепенно, планово, не забывая об экономике и жизни людей". "Это должно быть в основе", - заявил он.
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