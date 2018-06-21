Банк Республика предлагает аккредитивы и гарантии на выгодных условиях.

В современных экономических условиях снижение коммерческих рисков и повышение надежности расчетов становятся, как никогда, актуальны для корпоративных клиентов. Рост интереса компаний к этому продукту и стабильная динамика увеличения объемов операций свидетельствуют об устойчивой тенденции перехода к современным формам расчетов.
Портфель по документарным операциям в Банк Республика в 1-м квартале 2018 года увеличилось в 2 раза, а количество операция выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Банк Республика имеет богатый опыт в сфере обслуживания внешнеэкономических контрактов своих Клиентов. Являясь одним из основных устоявшихся престижных банков в Азербайджане, Банк Республика в партнерстве с другими известными иностранными банками-партнерами предлагает своимклиентам сотрудничество в области документарных операций в следующих областях:
· все виды банковских гарантий
· документарные аккредитивы
· резервные (stand-by) аккредитивы
· документарные инкассо
Преимущества международного торгового финансирования в Банк Республике:
· возможность использования подтверждения первоклассных зарубежных банков, являющихся партнерами Банк Республики;
· стоимость торгового финансирования в среднем гораздо ниже стоимости традиционного кредитования;
· возможность неоднократного получения гарантий в рамках рамочного соглашения о выдаче банковских гарантий;
· индивидуальный подход при определении условий организации сотрудничества и оказания услуг;
· бесплатная информационно-консультационная поддержка клиентов по вопросам организации и проведения любых форм операций торгового финансирования;
· При наличии банковской гарантии Клиенту (Покупателю) не нужно выплачивать аванс, таким образом, он может более эффективно использовать финансовые средства;
«Годами отлаженная технология проведения подобных операций позволяет Банк Республике открывать аккредитивы в максимально короткие сроки. А благодаря наличию широкой в стране филиальной сети большинство расчетов осуществляется внутри одной финансовой структуры, за счет чего снижается общая стоимость затрат по сделке и повышается скорость проведения операций. Как правило, после первого опыта применения аккредитива клиент выбирает именно эту форму расчетов и в дальнейшем», - отметил начальник Департамента Корпоративных продаж Банк Республика СадигИбадов.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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