Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9658 RUR   0.0267 GBR   2.2363 TRY   0.3578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.22 Brent   74.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 31° 23 Июн 21° 33° 24 Июн 22° 34°

21.06.2018 13:55

Турция получит американские истребители-бомбардировщики F-35 в 2020 году - глава МИД

Американские истребители-бомбардировщики F-35 будут переданы Анкаре, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Тренировочные полеты продлятся до 2020 года, а самолеты приземлятся в Турции в 2020 году", - сказал министр, которого цитирует в среду агентство "Анадолу".

Принятый сенатом США в минувший понедельник законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год предусматривает блокировку поставок истребителей нового поколения F-35 Турции в связи планами Анкары по закупке российский систем С-400.

В общей сложности Турция хочет получить от США 100 истребителей-бомбардировщиков нового поколения F-35.

В минувший вторник М.Чавушоглу сообщил, что передача Турции первых двух американских истребителей-бомбардировщиков F-35 будет произведена, несмотря на попытки Конгресса США помешать этому.

"Два истребителя будут переданы нам 21 июня", - сказал он в интервью турецкому телеканалу NTV.

Министр отметил, что "в Конгрессе США были попытки (заблокировать - ИФ) поставку F-35".

В свою очередь турецкая газета "Дейли Сабах" сообщила, что, компания-производитель самолетов Lockheed Martin Corporation подтвердила готовность осуществить первую поставку F-35 турецкой стороне.

Церемония по передаче первых двух самолетов Анкаре должна состояться 21 июня в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас), отмечает издание.

Ранее, 19 июня, турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил, что у властей Турции есть альтернативы оказавшейся под угрозой срыва поставке американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

"У Турции есть альтернативы. Такие попытки (сорвать поставку самолетов - ИФ) достойны сожаления и идут вразрез с духом стратегического партнерства", - привела его слова газета "Хюрриет".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, США, САМОЛЕТЫ, ПЕРЕДАЧА


Похожие новости


Турция вводит ответные пошлины на продукцию из США на $1,8 млрд Передача Анкаре новейших американских истребителей F-35 состоится, несмотря на протесты Конгресса - Пентагон В Анкаре назвали шантажом требование США отказаться от покупки у РФ С-400 для получения истребителей F-35 Анкара отвергла требование Вашингтона об отмене сделки по покупке российской системы ПВО С-400 Реализация плана вывода курдов из сирийского Манбиджа потребует менее полугода - глава МИД Турции США и Турция приняли план действий в отношении сирийского Манбиджа - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]