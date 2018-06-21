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Дальнее зарубежье 21.06.2018 16:45

Столтенберг приветствует возобновление работы Совета НАТО-Россия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил удовлетворение в связи с восстановлением диалога в рамках Совета Россия-НАТО.

"Я приветствую тот факт, что нам удалось восстановить работу Совета Россия-НАТО. У нас было семь встреч с 2016 года", - сказал Й.Столтенберг, выступая в Лондоне в четверг.

Он отметил, что в рамках Совета обсуждаются разные актуальные вопросы, и НАТО стремится к улучшению отношений с Россией.

"Но даже если не верить в то, что можно достигнуть улучшения отношений России и НАТО, нужно справляться со сложными отношениями с Россией. Для этого мы возобновили деятельность Совета Россия-НАТО", - добавил Й.Столтенберг.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]