Столтенберг приветствует возобновление работы Совета НАТО-Россия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил удовлетворение в связи с восстановлением диалога в рамках Совета Россия-НАТО.
"Я приветствую тот факт, что нам удалось восстановить работу Совета Россия-НАТО. У нас было семь встреч с 2016 года", - сказал Й.Столтенберг, выступая в Лондоне в четверг.
Он отметил, что в рамках Совета обсуждаются разные актуальные вопросы, и НАТО стремится к улучшению отношений с Россией.
"Но даже если не верить в то, что можно достигнуть улучшения отношений России и НАТО, нужно справляться со сложными отношениями с Россией. Для этого мы возобновили деятельность Совета Россия-НАТО", - добавил Й.Столтенберг.
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