Столтенберг не сомневается в успешности июльского саммита НАТО с участием Трампа

Запланированный на июль саммит НАТО в Брюсселе, который должен посетить президент США Дональд Трамп, продемонстрирует способность союзников по альянсу принимать решения, а также их единство, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в Ланкастер-хаус в Великобритании в четверг.
"Я абсолютно уверен в том, что мы сможем продемонстрировать трансатлантическое единство на этом саммите. Самый главный знак единства заключается в том, что мы готовы совместно принимать решения. И я уверен в том, что нам удастся в июле принять такие решения", - сказал он.
Так генсек ответил на вопрос о том, не опасается ли он повторения на саммите НАТО истории с недавним саммитом G7, на котором Д.Трамп в итоге отозвал подпись итогового коммюнике.
Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля в Брюсселе.
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