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Дальнее зарубежье 21.06.2018 17:33

Столтенберг не сомневается в успешности июльского саммита НАТО с участием Трампа

Запланированный на июль саммит НАТО в Брюсселе, который должен посетить президент США Дональд Трамп, продемонстрирует способность союзников по альянсу принимать решения, а также их единство, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в Ланкастер-хаус в Великобритании в четверг.

"Я абсолютно уверен в том, что мы сможем продемонстрировать трансатлантическое единство на этом саммите. Самый главный знак единства заключается в том, что мы готовы совместно принимать решения. И я уверен в том, что нам удастся в июле принять такие решения", - сказал он.

Так генсек ответил на вопрос о том, не опасается ли он повторения на саммите НАТО истории с недавним саммитом G7, на котором Д.Трамп в итоге отозвал подпись итогового коммюнике.

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля в Брюсселе.

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Тэги: НАТО, САММИТ, ГЕНСЕК, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]