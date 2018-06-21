Рада приняла рамочный закон о национальной безопасности Украины

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект (№8068) о национальной безопасности Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за закон проголосовали 248 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.
Документ определяет и разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны.
Согласно закону, фундаментальными национальными интересами являются, в том числе, интеграция Украины в европейское пространство в различных сферах, обретение членства в Европейском Союзе и НАТО.
Законом установлено, что сектор безопасности и обороны страны подлежит демократическому гражданскому контролю.
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