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СНГ 21.06.2018 17:02

Рада приняла рамочный закон о национальной безопасности Украины

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект (№8068) о национальной безопасности Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за закон проголосовали 248 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Документ определяет и разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны.

Согласно закону, фундаментальными национальными интересами являются, в том числе, интеграция Украины в европейское пространство в различных сферах, обретение членства в Европейском Союзе и НАТО.

Законом установлено, что сектор безопасности и обороны страны подлежит демократическому гражданскому контролю.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, ЗАКОН, НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ-2


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]