Рада приняла рамочный закон о национальной безопасности Украины

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект (№8068) о национальной безопасности Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за закон проголосовали 248 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Документ определяет и разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны.

Согласно закону, фундаментальными национальными интересами являются, в том числе, интеграция Украины в европейское пространство в различных сферах, обретение членства в Европейском Союзе и НАТО.

Законом установлено, что сектор безопасности и обороны страны подлежит демократическому гражданскому контролю.