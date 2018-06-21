Китай сократил инвестиции в США на 92% в январе-мае из-за напряженности в отношениях - CNBC

Китай в январе-мае 2018 года сократил инвестиции в США на 92%, до $1,8 млрд, свидетельствуют данные консалтинговой и исследовательской фирмы Rhodium Group.
С учетом продажи активов китайских компаний в США за этот период можно говорить об оттоке китайского капитала в сумме $7,8 млрд, цитирует CNBC отчет Rhodium.
Возросшая напряженность в отношениях Китая и США, а также стремление Пекина ограничить вывод капитала из КНР и снизить долговую нагрузку компаний и организаций отрицательно сказались на инвестициях.
По данным Rhodium, охлаждение началось еще во второй половине 2017 года, в результате чего объем сделок с участием китайских компаний в США сократился в прошлом году до $29 млрд с $46 млрд в 2016 году.
При этом число незавершенных и обсуждаемых сделок с участием китайских инвесторов также уменьшилось.
Если ранее практически каждая такая сделка заключалась на несколько сотен миллионов долларов и более, то в этом году средняя сумма составляет всего $46 млн.
ГААД получит 13,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе республики
Еврокомиссия ожидает единой позиции от лидеров стран ЕС по решению проблем миграции и предоставления убежища
В Азербайджане по делу обрушения моста на реке Гейчай арестованы 7 человек
Азербайджан в конце июня отправит экспортную миссию в Швейцарию
НФПП в четверг выдал предпринимателям на западе Азербайджана на 423 тыс. манатов
АБР определит стратегические направления для продолжения сотрудничества с Азербайджаном
ФИФА оштрафовала федерации Мексики и Сербии за недостойное поведение фанатов на ЧМ-2018
Марадона приедет в Нижний Новгород на матч Аргентина-Хорватия
Экспорт часов из Швейцарии в мае вырос по итогам 13-го месяца подряд
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика предлагает аккредитивы и гарантии на выгодных условиях.
Орхан Мамедов станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку состоялась презентация книги Михаила Мухина «Топливо Победы»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений