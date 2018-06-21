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Дальнее зарубежье 21.06.2018 18:25

Китай сократил инвестиции в США на 92% в январе-мае из-за напряженности в отношениях - CNBC

Китай в январе-мае 2018 года сократил инвестиции в США на 92%, до $1,8 млрд, свидетельствуют данные консалтинговой и исследовательской фирмы Rhodium Group.

С учетом продажи активов китайских компаний в США за этот период можно говорить об оттоке китайского капитала в сумме $7,8 млрд, цитирует CNBC отчет Rhodium.

Возросшая напряженность в отношениях Китая и США, а также стремление Пекина ограничить вывод капитала из КНР и снизить долговую нагрузку компаний и организаций отрицательно сказались на инвестициях.

По данным Rhodium, охлаждение началось еще во второй половине 2017 года, в результате чего объем сделок с участием китайских компаний в США сократился в прошлом году до $29 млрд с $46 млрд в 2016 году.

При этом число незавершенных и обсуждаемых сделок с участием китайских инвесторов также уменьшилось.

Если ранее практически каждая такая сделка заключалась на несколько сотен миллионов долларов и более, то в этом году средняя сумма составляет всего $46 млн.

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Тэги: КИТАЙ, США, ИНВЕСТИЦИИ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]