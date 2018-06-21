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Дальнее зарубежье 21.06.2018 18:02

Индия повышает пошлины на импорт сельхозтоваров, стали и желруды из США

Индия повышает пошлины на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, стали и железной руды из США в качестве ответных мер на введение Вашингтоном дополнительных тарифов на импорт стали и алюминия из некоторых стран мира, включая Индию.

Среди продуктов американского экспорта, которые будут облагаться повышенными пошлинами, министерство торговли Индии назвало яблоки, миндаль, нут, чечевицу и другие виды сельхозпродукции.

В частности, пошлина на импорт нута из США будет повышена до 70% с 4 августа, сообщил индийский Минторг.

Кроме того, повышенными пошлинами будут обложены некоторые категории железной руды и стальной продукции.

Новые тарифы для некоторых категорий товаров вступают в силу немедленно.

"Повышение пошлин Индией является сигналом для США, что нужно принимать всерьез другие страны, - цитирует агентство Bloomberg эксперта аналитической организации Research and Information System в Нью-Дели Сашина Чатурведи. - Все это вряд ли ограничится войной пошлин, и, стороны, вероятно, перейдут к мерам вне таможенной политики".

Ранее Индия подала жалобу на действия США во Всемирную торговую организацию, как и другие торговые партнеры Штатов.

Накануне Еврокомиссия приняла документ, закрепляющий план ответных мер Евросоюза на действия США, которые с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС в размере 25% и 10% соответственно.

С 22 июня в странах Евросоюза будут действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.

Профицит торгового баланса Индии с США в 2017 году составил $28 млрд, лишь незначительно снизившись по сравнению с уровнем 2016 года - $30,8 млрд.

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Тэги: ИНДИЯ, США, ИМПОРТ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]