Индия повышает пошлины на импорт сельхозтоваров, стали и желруды из США

Индия повышает пошлины на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, стали и железной руды из США в качестве ответных мер на введение Вашингтоном дополнительных тарифов на импорт стали и алюминия из некоторых стран мира, включая Индию.
Среди продуктов американского экспорта, которые будут облагаться повышенными пошлинами, министерство торговли Индии назвало яблоки, миндаль, нут, чечевицу и другие виды сельхозпродукции.
В частности, пошлина на импорт нута из США будет повышена до 70% с 4 августа, сообщил индийский Минторг.
Кроме того, повышенными пошлинами будут обложены некоторые категории железной руды и стальной продукции.
Новые тарифы для некоторых категорий товаров вступают в силу немедленно.
"Повышение пошлин Индией является сигналом для США, что нужно принимать всерьез другие страны, - цитирует агентство Bloomberg эксперта аналитической организации Research and Information System в Нью-Дели Сашина Чатурведи. - Все это вряд ли ограничится войной пошлин, и, стороны, вероятно, перейдут к мерам вне таможенной политики".
Ранее Индия подала жалобу на действия США во Всемирную торговую организацию, как и другие торговые партнеры Штатов.
Накануне Еврокомиссия приняла документ, закрепляющий план ответных мер Евросоюза на действия США, которые с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС в размере 25% и 10% соответственно.
С 22 июня в странах Евросоюза будут действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.
Профицит торгового баланса Индии с США в 2017 году составил $28 млрд, лишь незначительно снизившись по сравнению с уровнем 2016 года - $30,8 млрд.
ГААД получит 13,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе республики
Еврокомиссия ожидает единой позиции от лидеров стран ЕС по решению проблем миграции и предоставления убежища
В Азербайджане по делу обрушения моста на реке Гейчай арестованы 7 человек
Азербайджан в конце июня отправит экспортную миссию в Швейцарию
НФПП в четверг выдал предпринимателям на западе Азербайджана на 423 тыс. манатов
АБР определит стратегические направления для продолжения сотрудничества с Азербайджаном
ФИФА оштрафовала федерации Мексики и Сербии за недостойное поведение фанатов на ЧМ-2018
Марадона приедет в Нижний Новгород на матч Аргентина-Хорватия
Экспорт часов из Швейцарии в мае вырос по итогам 13-го месяца подряд
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика предлагает аккредитивы и гарантии на выгодных условиях.
Орхан Мамедов станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку состоялась презентация книги Михаила Мухина «Топливо Победы»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений