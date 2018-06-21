Генсек НАТО заявляет о намерении добиваться снижения напряженности на крайнем севере

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил важность того, чтобы на крайнем севере, где, в частности, действуют альянс и Россия, обеспечивалась низкая напряженность.

"Мы говорим, что на крайнем севере мы хотим видеть низкую напряженность. И мы все еще должны добиваться снижения напряженности", - заявил Й.Столтенберг, выступая в четверг в Лондоне,

Й.Столтенберг отметил, что он рад тому, что существует не только Совет Россия-НАТО, но и Арктический совет и Совет Баренцева/Евроарктического региона, так как они являются "основами для попыток создания платформ для диалога с Россией".