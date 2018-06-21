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Дальнее зарубежье 21.06.2018 18:14

Генсек НАТО заявляет о намерении добиваться снижения напряженности на крайнем севере

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил важность того, чтобы на крайнем севере, где, в частности, действуют альянс и Россия, обеспечивалась низкая напряженность.

"Мы говорим, что на крайнем севере мы хотим видеть низкую напряженность. И мы все еще должны добиваться снижения напряженности", - заявил Й.Столтенберг, выступая в четверг в Лондоне,

Й.Столтенберг отметил, что он рад тому, что существует не только Совет Россия-НАТО, но и Арктический совет и Совет Баренцева/Евроарктического региона, так как они являются "основами для попыток создания платформ для диалога с Россией".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, СЕВЕР, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]