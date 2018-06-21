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Дальнее зарубежье 21.06.2018 17:04

На июльском саммите НАТО может быть согласован вопрос о начале переговоров о вступлении Македонии в альянс - Столтенберг

Лидеры стран Североатлантического альянса на запланированном на июль саммите, возможно, согласуют вопрос о начале переговоров о вступлении Македонии в состав НАТО, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я ожидаю от лидеров стран НАТО, что на саммите мы пригласим Бывшую югославскую Республику Македония начать переговоры о вступлении", - сказал он в ходе выступления в Великобритании.

"Они согласовали новое название - Республика Северная Македония, и это соглашение между Скопье и Афинами было ратифицировано в парламенте Македонии вчера. Им (македонским властям - ИФ) также нужно изменить конституцию, для этого им нужно провести референдум, который планируется провести этой осенью", - отметил Й.Столтенберг.

"И если соглашение будет полностью выполнено и окончательно согласовано, то мы сможем пригласить Македонию стать членом НАТО", - добавил генсек.

По его словам, подобный подход в решении вопроса о членстве НАТО свидетельствует о том, что альянс открыт и готов принимать новых членов в свой состав.

Парламент Македонии ранее на этой неделе завершил процесс ратификации договоренности с Грецией о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Теперь в Македонии должен состояться референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами. Его проведение запланировано на осень.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Ввиду спора из-за названия Греция блокировала процесс присоединения Македонии к таким объединениям, как ЕС и НАТО.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, МАКЕДОНИЯ, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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