На июльском саммите НАТО может быть согласован вопрос о начале переговоров о вступлении Македонии в альянс - Столтенберг

Лидеры стран Североатлантического альянса на запланированном на июль саммите, возможно, согласуют вопрос о начале переговоров о вступлении Македонии в состав НАТО, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я ожидаю от лидеров стран НАТО, что на саммите мы пригласим Бывшую югославскую Республику Македония начать переговоры о вступлении", - сказал он в ходе выступления в Великобритании.
"Они согласовали новое название - Республика Северная Македония, и это соглашение между Скопье и Афинами было ратифицировано в парламенте Македонии вчера. Им (македонским властям - ИФ) также нужно изменить конституцию, для этого им нужно провести референдум, который планируется провести этой осенью", - отметил Й.Столтенберг.
"И если соглашение будет полностью выполнено и окончательно согласовано, то мы сможем пригласить Македонию стать членом НАТО", - добавил генсек.
По его словам, подобный подход в решении вопроса о членстве НАТО свидетельствует о том, что альянс открыт и готов принимать новых членов в свой состав.
Парламент Македонии ранее на этой неделе завершил процесс ратификации договоренности с Грецией о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Теперь в Македонии должен состояться референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами. Его проведение запланировано на осень.
Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.
Ввиду спора из-за названия Греция блокировала процесс присоединения Македонии к таким объединениям, как ЕС и НАТО.
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