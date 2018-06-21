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Дальнее зарубежье 21.06.2018 17:45

Китай уверен в способности защитить свои интересы в торговом споре с США - Минторг

Китай уверен, что сможет защитить свои интересы в торговом споре с США, и угрозы Вашингтона в плане новых пошлин для товаров китайского экспорта работать не будут, заявил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.

"Китай полностью готов к решительному ответу, с использованием различных контрмер, как качественных, так и количественных", - сказал Гао Фэн в ходе брифинга в Пекине в четверг.

Он назвал действия США "неразумными", отметив, что они "не помогут решить какие-либо проблемы", однако бросят тень на имидж Вашингтона как надежного партнера, пишет The Wall Street Journal.

По словам представителя китайского Минторга, США "капризны" в вопросах двусторонних торговых переговоров.

"Очень жаль, что США были капризны, спровоцировали эскалацию напряженности и торговую войну, - заявил Гао Фэн. - Вашингтон привык придерживаться политики силы в переговорах, однако этот подход не работает с Китаем".

Американские рабочие и фермеры в конечном итоге пострадают от привычки американских властей к "политике силы", считает Гао Фэн.

Он отметил, что ранее переговоры между Пекином и Вашингтоном проходили конструктивно, однако, с учетом непредсказуемости и амбициозности властей США, Китай вынужден давать резкий ответ, пишет CNBC.

Обвинения в том, что Китай принуждает американские компании делиться с КНР технологиями - это искажение реальности, сказал Гао Фэн.

Он отметил, что Китай продолжит реализацию плана, который предусматривает увеличение открытости экономики страны, а также продолжение реформ, вне зависимости от того, какие планы имеет США на КНР.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что готов обложить 10-процентными пошлинами импортируемые из КНР товары на сумму еще в $200 млрд, если Пекин предпримет шаги в ответ на объявленное ранее повышение Вашингтоном тарифов на товары китайского экспорта объемом $50 млрд.

Если США обложат пошлинами китайские товары на $200 млрд, то это станет уже третьим раундом торгового противостояния между двумя странами и доведет суммарный объем экспорта, на который распространяются дополнительные пошлины, до $450 млрд, пишет The Wall Street Journal. Всего США импортируют из Китая товары на сумму около $505 млрд в год.

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Тэги: КИТАЙ, США, СПОР, ИНТЕРЕСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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