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Дальнее зарубежье 21.06.2018 18:48

Дальнейшее присутствие НАТО в Афганистане подтолкнет талибов к миру - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что силы альянса должны оставаться в Афганистане, чтобы своим присутствием убедить движение "Талибан" в необходимости сесть за стол переговоров.

"НАТО следует остаться в Афганистане, потому что талибы должны понять, что они никогда не выиграют на поле боя", - сказал генсек, выступая в Ланкастер-хаус в Великобритании.

"В какой-то момент "Талибан" поймет, что он достигнет гораздо больше за столом переговоров, а не на поле боя", - подчеркнул он.

Ранее Й.Столтенберг неоднократно заявлял, что цель НАТО в Афганистане состоит в укреплении афганских сил безопасности, чтобы они могли создать условия для мирного решения.

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием завершения Рамадана, затем перемирие было продлено до 29 июня.

В свою очередь, лидеры радикального движения "Талибан" заявляли о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней 15-17 июня.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]