Казахстанские миротворцы могут отправиться в Ливан в октябре

Казахстан планирует направить свой миротворческий контингент в Ливан для участия в миссии ООН в составе подразделения вооруженных сил Индии осенью, предположительно, в октябре, сообщил замминистра обороны республики Талгат Мухтаров.
"Согласно нашему плану направить (миротворцев в миссии ООН - ИФ), мы заканчиваем все подготовительные работы. По нашим планам, мы отправим нашу роту в указанную миссию (в Ливан - ИФ) до ноября текущей осени", - сказал Т.Мухтаров на брифинге в Астане в четверг.
"На данный момент идет работа по заключению меморандума с вооруженными силами Индии, в котором будут обговорены все технические аспекты по обеспечению, по условиям прохождения службы, по разделению ответственности. После подписания этого соглашения мы планируем отправить нашу роту в количестве 120 человек, где-то в октябре этого года, непосредственно уже в миссию", - сказал он.
По информации Т.Мухтарова, во время службы казахстанские миротворцы будут получать зарплату в размере трех окладов, кроме того, им положены выплаты из бюджета ООН - $1410 ежемесячно.
"Более того, предусмотрены отпускные выплаты на оздоровление, как со стороны бюджета Казахстана, так и со стороны бюджета ООН. Кроме того, имеются ежедневные суточные, которые выплачивает ООН нашим военнослужащим. Всего на данную операцию, мы провели расчеты, потребуется в год на миротворческую роту около 340 млн тенге. Это включаются вопросы фонда оплаты труда и логистики", - отметил Т.Мухтаров.
На минувшей неделе министр обороны республики Сакен Жасузаков сообщил, что Казахстан осенью направит миротворческий контингент до 120 военнослужащих для участия в миссии временных сил ООН в Ливане.
"Сейчас после того как все вопросы будут решены, мы где-то планируем осенью направить", - сказал он в пятницу журналистам в Астане.
"Все договоренности есть, мы прошли недавно определенная часть подготовки в учебном центре ООН в Индии, и достигли оперативной совместимости. На сегодняшний день наше подразделение полностью 100% готово. Личный состав подобран, офицеры, сержанты, и солдаты контрактной службы, со всем необходимым материально-техническим обеспечением финансовые все вопросы решены", - добавил он.
15 июня депутаты двух палат парламента Казахстана на совместном заседании поддержали предложение президента страны Нурсултана Назарбаева об отправке в различные миссии ООН до 160 казахстанских военных.
Так, по предложению президента Казахстана, будет направлен миротворческий контингент численностью до 120 военнослужащих для участия в миссии временных сил ООН в Ливане и в составе подразделения вооруженных сил Индии.
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