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Дальнее зарубежье 21.06.2018 19:29

Девять стран ЕС создадут кибернетические силы быстрого реагирования

Девять стран-членов ЕС по инициативе Литвы пришли к соглашению о создании кибернетических сил быстрого реагирования, сообщил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Соглашение в понедельник подпишут в Люксембурге Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды и Румыния, а Франция, Испания, Польша и Финляндия официально присоединятся до конца года. Еще четыре страны: Бельгия, Греция, Словения и Германия, - присоединяются к проекту на правах наблюдателей.

"Цель - создать кибернетические команды быстрого реагирования, ротация которых будет производиться каждое полугодие", - сказал министр в интервью агентству BNS.

По словам Р.Кароблиса, эти команды ЕС могли бы приходить на помощь государствам-членам в случае серьезных кибернетических инцидентов.

По словам министра, со структурами ЕС будет рассмотрена возможность использовать для проекта средства бюджета ЕС на приобретение технического и программного оборудования.

График ротации этих сил намечается утвердить в следующем году, но еще в этом году в национальные учения Литвы будет включен прототип сил ЕС, сказал Р.Кароблис.

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Тэги: ЛИТВА, ЕС, КИБЕРНЕТИКА, РЕАГИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]