Девять стран ЕС создадут кибернетические силы быстрого реагирования

Девять стран-членов ЕС по инициативе Литвы пришли к соглашению о создании кибернетических сил быстрого реагирования, сообщил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Соглашение в понедельник подпишут в Люксембурге Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды и Румыния, а Франция, Испания, Польша и Финляндия официально присоединятся до конца года. Еще четыре страны: Бельгия, Греция, Словения и Германия, - присоединяются к проекту на правах наблюдателей.

"Цель - создать кибернетические команды быстрого реагирования, ротация которых будет производиться каждое полугодие", - сказал министр в интервью агентству BNS.

По словам Р.Кароблиса, эти команды ЕС могли бы приходить на помощь государствам-членам в случае серьезных кибернетических инцидентов.

По словам министра, со структурами ЕС будет рассмотрена возможность использовать для проекта средства бюджета ЕС на приобретение технического и программного оборудования.

График ротации этих сил намечается утвердить в следующем году, но еще в этом году в национальные учения Литвы будет включен прототип сил ЕС, сказал Р.Кароблис.