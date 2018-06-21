Девять стран ЕС создадут кибернетические силы быстрого реагирования

Девять стран-членов ЕС по инициативе Литвы пришли к соглашению о создании кибернетических сил быстрого реагирования, сообщил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
Соглашение в понедельник подпишут в Люксембурге Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды и Румыния, а Франция, Испания, Польша и Финляндия официально присоединятся до конца года. Еще четыре страны: Бельгия, Греция, Словения и Германия, - присоединяются к проекту на правах наблюдателей.
"Цель - создать кибернетические команды быстрого реагирования, ротация которых будет производиться каждое полугодие", - сказал министр в интервью агентству BNS.
По словам Р.Кароблиса, эти команды ЕС могли бы приходить на помощь государствам-членам в случае серьезных кибернетических инцидентов.
По словам министра, со структурами ЕС будет рассмотрена возможность использовать для проекта средства бюджета ЕС на приобретение технического и программного оборудования.
График ротации этих сил намечается утвердить в следующем году, но еще в этом году в национальные учения Литвы будет включен прототип сил ЕС, сказал Р.Кароблис.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 90 раз - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 13,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе республики
Еврокомиссия ожидает единой позиции от лидеров стран ЕС по решению проблем миграции и предоставления убежища
Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить нефтедобычу на 1 млн б/с за счет всех стран, но реальные поставки будут меньше
Нефть дорожает на ожиданиях решения ОПЕК, Brent торгуется у $73,88 за баррель
Министры ОПЕК в пятницу попытаются найти консенсус в том, стоит ли увеличивать добычу на 1 млн б/с и как это сделать
ФИФА оштрафовала федерации Мексики и Сербии за недостойное поведение фанатов на ЧМ-2018
Марадона приедет в Нижний Новгород на матч Аргентина-Хорватия
Экспорт часов из Швейцарии в мае вырос по итогам 13-го месяца подряд
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика предлагает аккредитивы и гарантии на выгодных условиях.
Орхан Мамедов станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку состоялась презентация книги Михаила Мухина «Топливо Победы»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений