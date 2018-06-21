Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-мае увеличились на 6%

- Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-мае 2018 года увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 5,8% - до 715,9 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В структуре доходов 81,1% пришлось на предприятия, действующие в частном секторе.

Потребителями 72,1% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 516,2 млн манатов (рост на 6%).

На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon - в январе-мае 2018 года пришлось 349,6 млн манатов или 48,8% общего объема услуг связи (рост на 7%).

Н.Аббасова