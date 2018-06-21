ЕС пообещал помочь Армении в проведении внеочередных выборов депутатов и дал 3 млн евро на беженцев из Сирии

Европейский союз окажет содействие Армении в проведении внеочередных парламентских выборов.

"ЕС выразил готовность содействовать Армении в организации новых выборов и проведении мониторинга", - говорится в заявлении по итогам заседания Совета партнерства ЕС-Армения в Брюсселе.

В размещенном на сайте МИД Армении заявлении отмечается также, что на заседании была отмечена необходимость изменения Избирательного кодекса республики в соответствии с предложениями БДИПЧ ОБСЕ с целью укрепления доверия к избирательным процессам.

В заявлении отмечается также, что ЕС выделил 3 миллиона евро для помощи в интеграции в Армении беженцев из Сирии.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что внеочередные выборы в парламент республики могут состояться в течение одного года.