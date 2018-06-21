Ливийская национальная армия заявила об освобождении двух ключевых нефтяных портов

Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над двумя ключевыми нефтяными портами, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Так, пресс-секретарь ливийской национальной армии Ахмед Аль-Месмари заявил, что армия под командованием маршала Халифы Хафтара освободила нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидер.

Армия продолжает преследовать отступающих боевиков.

На прошлой неделе Ливийская национальная нефтяная корпорация заявила, что из-за захвата нефтяных портов боевиками Ирбагима аль-Джадрана работа портов была приостановлена, а порту Рас-Лануф был нанесен "катастрофический ущерб".

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.

Восточные власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.