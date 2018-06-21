В Кремле подтвердили факт телефонного разговора Путина и Порошенко

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, подтверждаю", - сказал Д.Песков "Интерфаксу".

Это уже второй за две недели телефонный разговор президентов России и Украины, которые до этого общались не часто.

9 июня П.Порошенко уже звонил В.Путину. Как сообщила тогда пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора особое внимание было уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц.

Тогда президенты РФ и Украины "договорились о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России".