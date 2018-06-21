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СНГ 21.06.2018 16:07

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора Путина и Порошенко

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, подтверждаю", - сказал Д.Песков "Интерфаксу".

Это уже второй за две недели телефонный разговор президентов России и Украины, которые до этого общались не часто.

9 июня П.Порошенко уже звонил В.Путину. Как сообщила тогда пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора особое внимание было уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц.

Тогда президенты РФ и Украины "договорились о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПОРОШЕНКО, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]