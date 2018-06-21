Пакистанский лидер благодарен Афганистану за помощь в уничтожении известного террориста

Президент Пакистана Мамнун Хуссейн поблагодарил Афганистан за помощь в ликвидации лидера пакистанского крыла террористического движения "Талибан" (запрещено в России) муллы Фазлуллы, сообщил в четверг после встречи с пакистанским лидером в Душанбе афганский премьер Абдулла Абдулла.

Оба политика находятся в таджикской столице для участия в Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028".

"На моей встрече с президентом Пакистана он поблагодарил Афганистан за важную помощь в ликвидации Мулы Фазлуллы. Я сказал, что Афганистан не проводит различия между террористами и борется со всеми из них, чтобы иметь мир в стране, поскольку это хорошо и для Пакистана", - написал А.Абулла на своей страничке в Twitter.

Главарь пакистанской экстремистской группировки "Техрик-е Талибани Пакистан" был ликвидирован 14 июня в результате удара беспилотника ВВС США в приграничном с Пакистаном уезде Маравара афганской провинции Кунар.

"Я подтверждаю, что мулла Фазлулла, лидер пакистанского "Талибана", был ликвидирован в ходе совместной операции на границе в провинции Кунар", - заявил на следующий день после атаки начальник пресс-центра Министерства обороны Афганистана Мухаммад Родманиш на пресс-конференции в Кабуле.

Ликвидацию главаря пакистанских талибов подтвердили также американские военные.

Согласно данным американских спецслужб, мулла Фазлулла возглавлял экстремистскую группировку с ноября 2013 года, когда также ракетным ударом с американского беспилотника в пакистанском Северном Вазиристане вблизи границы с Афганистаном был убит предыдущий руководитель группировки Хакимулла Мехсуд.

Настоящее имя 44-летнего муллы Фазлуллы - Фазал Хайат. Власти Пакистана считают его причастным в нападении боевиков на военную школу в Пешаваре в декабре 2014 года, когда погибли 145 человек, в основном дети.

Кроме того, официальный Исламабад считает, что именно Ф.Хайат приказал в 2012 году напасть на тогда 15-летнюю правозащитницу Малалу Юсуфзай. Девушку ранили в голову, однако врачи смогли спасти ее жизнь. Позднее она стала лауреатом Нобелевской премии мира.

С марта 2018 года мулла Фазлулла находился в американском списке разыскиваемых преступников. За информацию о нем Госдепартамент США объявил вознаграждение в $5 млн.

Власти Афганистана считают, что ликвидация муллы Фазлуллы на территории Афганистана способствует сближению Исламабада и Кабула, которые последние годы обвиняли друг друга в укрывательстве террористических групп на своих территориях.

Однако их оптимизм не разделяют независимые военные эксперты в Афганистане.

Они отмечают, за последние годы многие "полевые командиры" пакистанских талибов присягнули на верность главарю террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Абубакру Аль-Багдади. Между тем мулла Фазлулла был непримиримым противником ИГИЛ, за что подвергался ожесточенному давлению со стороны других экстремистских групп в Пакистане. Именно из-за этого он был вынужден укрыться со своими сторонниками в афганской провинции Кунар.

Ликвидация муллы Фазлуллы облегчит задачу ИГИЛ по вербовке боевиков "Талибан" в свои ряды, считают эксперты.