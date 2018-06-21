Супруге премьера Израиля предъявлены обвинения в мошенничестве и растрате госсредств

Израильская прокуратура предъявила обвинения в систематическом мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием супруге премьер-министра Израиля Саре Нетаньяху, сообщает в четверг сайт газеты "Гаарец".

Сторона обвинения считает, что С.Нетаньяху неправомерно расходовала бюджетные деньги. В частности, она потратила сумму в примерно $100 тыс. на заказы еды в резиденцию премьер-министра страны из люксовых ресторанов. Отмечается, что речь идет о нарушениях, допущенных за период с сентября 2010 года по март 2013 года.

По версии следствия, что подобными действиями супруга премьера нарушала правила, которые предусматривают запрет на заказы готовой еды из ресторанов непосредственно в резиденцию в том случае, если в ней уже и так работают повара. Между тем, в период с 2010 по 2013 год в резиденции работал персонал, специально нанятый для приготовления еды для премьера и его супруги, а также их гостей.

Сама супруга премьер-министра ранее отвергла все обвинения в свой адрес.

По словам команды ее адвокатов, она "была не осведомлена о том, что она тем самым, возможно, совершала уголовно наказуемое преступление".

В рамках этого дела обвинения также предъявлены бывшему заместителю гендиректора канцелярии премьера Эзру Сайдову. По версии обвинения, как пишет "Гаарец", он был задействован в том, чтобы "создавать ложное впечатление" относительно того, что в официальной резиденции не работает никакой шеф-повар.

Таким образом, предполагается, что С.Нетаньяху и Э.Сайдов пытались одновременно получать средства из бюджета как для оплаты услуг поваров, так и для заказа еды из элитных ресторанов.

СМИ напоминают, что в настоящий момент в Израиле проходит ряд антикоррупционных разбирательств, в рамках которых следователи, в частности, допрашивали самого премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его жену Сару.

Между тем, наблюдатели отмечают, что подобные разбирательства в отношении Б.Нетаньяху и членов его семьи могут оказать влияние на политическую карьеру премьер-министра.