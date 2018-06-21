Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9658 RUR   0.0267 GBR   2.2363 TRY   0.3578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.22 Brent   74.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 31° 23 Июн 21° 33° 24 Июн 22° 34°

21.06.2018 16:08

Супруге премьера Израиля предъявлены обвинения в мошенничестве и растрате госсредств

Израильская прокуратура предъявила обвинения в систематическом мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием супруге премьер-министра Израиля Саре Нетаньяху, сообщает в четверг сайт газеты "Гаарец".

Сторона обвинения считает, что С.Нетаньяху неправомерно расходовала бюджетные деньги. В частности, она потратила сумму в примерно $100 тыс. на заказы еды в резиденцию премьер-министра страны из люксовых ресторанов. Отмечается, что речь идет о нарушениях, допущенных за период с сентября 2010 года по март 2013 года.

По версии следствия, что подобными действиями супруга премьера нарушала правила, которые предусматривают запрет на заказы готовой еды из ресторанов непосредственно в резиденцию в том случае, если в ней уже и так работают повара. Между тем, в период с 2010 по 2013 год в резиденции работал персонал, специально нанятый для приготовления еды для премьера и его супруги, а также их гостей.

Сама супруга премьер-министра ранее отвергла все обвинения в свой адрес.

По словам команды ее адвокатов, она "была не осведомлена о том, что она тем самым, возможно, совершала уголовно наказуемое преступление".

В рамках этого дела обвинения также предъявлены бывшему заместителю гендиректора канцелярии премьера Эзру Сайдову. По версии обвинения, как пишет "Гаарец", он был задействован в том, чтобы "создавать ложное впечатление" относительно того, что в официальной резиденции не работает никакой шеф-повар.

Таким образом, предполагается, что С.Нетаньяху и Э.Сайдов пытались одновременно получать средства из бюджета как для оплаты услуг поваров, так и для заказа еды из элитных ресторанов.

СМИ напоминают, что в настоящий момент в Израиле проходит ряд антикоррупционных разбирательств, в рамках которых следователи, в частности, допрашивали самого премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его жену Сару.

Между тем, наблюдатели отмечают, что подобные разбирательства в отношении Б.Нетаньяху и членов его семьи могут оказать влияние на политическую карьеру премьер-министра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, СУПРУГА, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Противодействие Израиля Ирану обеспечивает безопасность не только на Ближнем Востоке, заявляет Нетаньяху Ядерная программа Ирана нацелена на уничтожение Израиля, считает Нетаньяху Нетаньяху заявил, что не допустит укрепления иранских военных в Сирии Нетаньяху в понедельник обсудит с Трампом возможность приезда американского президента на открытие посольства США в Иерусалиме Нетаньяху не видит необходимости в досрочных выборах, несмотря на коррупционный скандал Нетаньяху посетит РФ с визитом 29 января - посольство Израиля в Москве

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]