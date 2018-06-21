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Дальнее зарубежье 21.06.2018 20:03

Без реформы дублинского соглашения по убежищу возникает риск для Шенгенской зоны - еврокомиссар по миграции

Член Еврокомиссии по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос, представляя в четверг предложение ЕК к предстоящему 24 июня в Брюсселе совещанию руководителей ряда стран ЕС по миграции и предоставлению убежища, подчеркнул важность реформирования дублинского соглашения.

"Мы еще не пришли к окончательному результату, но надо признать, что смогли достичь существенного прогресса", - сказал Д.Аврамопулос на пресс-конференции, не вдаваясь в подробности состояния работы над новыми правилами предоставления убежища в ЕС.

Еврокомиссар затруднился дать конкретный ответ на вопрос о сроках завершения реформы дублинских правил и о возможности ее реализации до конца года.

"Если мы не сумеем найти решение по новому дублинскому соглашению, тогда мы рискуем оказаться перед лицом серьезных трудностей, которые будут иметь последствия для нашей стратегии управления этой ситуацией. А это угрожает даже самому европейскому проекту и Шенгенской зоне", - объяснил Д.Аврамопулос.

Он отметил, что Еврокомиссия продолжает работу над этой проблемой согласно мандату Европейского совета.

Основополагающий принцип дублинского регламента заключается в том, что первое государство-член ЕС, в котором подано заявление о предоставлении убежища, несет ответственность за требование просителя. Одной из главных целей этого регламента является предотвращение подачи заявлений тем же просителем в нескольких государствах-членах.

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Тэги: ЕС, МИГРАЦИЯ, ДУБЛИН, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]