12 тыс. мирных жителей покинули юго-запад Сирии из-за обстрелов

Несколько тысяч мирных жителей покинули территорию провинции Даръа на юго-западе Сирии из-за участившихся обстрелов, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на очевидцев.
По их данным, более 12 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома за последние три дня после того, как правительственные силы Сирии усилили артобстрелы и авианалеты в восточных районах и населенных пунктах Даръа.
Согласно их информации, мирные жители направились в близлежащие населенные пункты на юге страны близ иорданской границы.
Примерно две трети территории провинции занимают представители оппозиции, ее центральную часть - правительственные силы.
С начала 2011 года в сирийском кризисе погибли 350 тыс. человек, миллионы сирийцев оказались перемещенными лицами.
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