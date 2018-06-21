Румынская «дочка» SOCAR увеличила в 2017г оборот на 28%

Компания SOCAR Petroleum SA Romania (румынская «дочка» SOCAR - ИФ-Аз) увеличила в 2017 году по сравнению с 2016 годом оборот на 28% - до 731 млн лей ($180,8 млн), сообщают румынские СМИ.

«SOCAR Petroleum SA Romania закончила 2017 год с оборотом в 731 млн лей, что на 28% выше показателя 2016 года. При этом компания впервые продемонстрировала такой значительный рост и входит в десятку крупнейших нефтяных компаний Румынии», - отмечают издания.

В настоящее время в 18 регионах Румынии функционируют 39 АЗС под брендом «SOCAR».

SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. По состоянию на 1 января 2018 года SOCAR вложила в создание и расширение собственной сети АЗС в Румынии $76,6 млн.

Н.Аббасова