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ТЭК 21.06.2018 16:28

Румынская «дочка» SOCAR увеличила в 2017г оборот на 28%

Компания SOCAR Petroleum SA Romania (румынская «дочка» SOCAR - ИФ-Аз) увеличила в 2017 году по сравнению с 2016 годом оборот на 28% - до 731 млн лей ($180,8 млн), сообщают румынские СМИ.

«SOCAR Petroleum SA Romania закончила 2017 год с оборотом в 731 млн лей, что на 28% выше показателя 2016 года. При этом компания впервые продемонстрировала такой значительный рост и входит в десятку крупнейших нефтяных компаний Румынии», - отмечают издания.

В настоящее время в 18 регионах Румынии функционируют 39 АЗС под брендом «SOCAR».

SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. По состоянию на 1 января 2018 года SOCAR вложила в создание и расширение собственной сети АЗС в Румынии $76,6 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: РУМЫНИЯ, SOCAR, ОБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]