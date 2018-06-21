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Внешняя политика 21.06.2018 16:35

Баку и Минск договорились о продолжении взаимной поддержки на международных площадках

Главы МИД Азербайджана и Беларуси Эльмар Мамедъяров и Владимир Макей на встрече в Минске обсудили вопросы международной и региональной повестки дня.

"Э.Мамедъяров в Минске провел встречу с В.Макеем. Министры отметили успешное развитие двусторонних отношений и наличие диалога на высшем уровне", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Главы МИД также подчеркнули приверженность взаимной поддержке в различных международных организациях.

"Министры обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня", - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАДЙЖАН, БЕЛАРУСЬ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]