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ТЭК 21.06.2018 16:57

Глава Минэнерго Азербайджана: Ситуация на глобальном нефтяном рынке требует новых приоритетов для сотрудничества в рамках ОПЕК+

Ситуация, сложившаяся на глобальном нефтяном рынке и в нефтяной промышленности, требует определения новых приоритетов для сотрудничества в рамках ОПЕК+, считает министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Сотрудничество в формате ОПЕК+ добилось цели по стабилизации цен на нефть, но новая ситуация, сложившаяся на глобальном нефтяном рынке и в нефтяной промышленности, определяет новые приоритеты для этого сотрудничества", - сказал П.Шахбазов, выступая в четверг в Вене на VII семинаре ОПЕК на тему "Нефть - сотрудничество для устойчивого будущего".

Министр, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго, подчеркнул, что "поиск совместных решения для формирования рынка, отвечающего интересам стран производителей и потребителей нефти, возможен только на основе сотрудничества".

П.Шахбазов также отметил, что, темпы роста мировой экономики, развитие нефтехимического сектора и фактор незаменимости на данный момент нефти возобновляемыми источниками энергии в ближайшей перспективе обеспечат ведущую роль "черному золоту" в энергетическом балансе.

По его словам, резкое снижение добычи нефти в некоторых основных странах-производителях по ряду геополитических причин и ожидаемые ограничения доступа на рынок, а также потеря привлекательности сектора upstream для транснациональных компаний из-за низких цен на нефть в последние годы, «обещает» в будущем сложности в удовлетворении глобального спроса на нефть.

«Сотрудничество в рамках ОПЕК+ важно для обеспечения нового баланса на энергетическом рынке и для вложения новых инвестиций в соответствии с потребностями нефтяной промышленности», - подчеркнул П.Шахбазов.

Н.Аббасова



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Тэги: НЕФТЬ, СИТУАЦИЯ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]