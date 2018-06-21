Глава Минэнерго Азербайджана: Ситуация на глобальном нефтяном рынке требует новых приоритетов для сотрудничества в рамках ОПЕК+

Ситуация, сложившаяся на глобальном нефтяном рынке и в нефтяной промышленности, требует определения новых приоритетов для сотрудничества в рамках ОПЕК+, считает министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Сотрудничество в формате ОПЕК+ добилось цели по стабилизации цен на нефть, но новая ситуация, сложившаяся на глобальном нефтяном рынке и в нефтяной промышленности, определяет новые приоритеты для этого сотрудничества", - сказал П.Шахбазов, выступая в четверг в Вене на VII семинаре ОПЕК на тему "Нефть - сотрудничество для устойчивого будущего".

Министр, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго, подчеркнул, что "поиск совместных решения для формирования рынка, отвечающего интересам стран производителей и потребителей нефти, возможен только на основе сотрудничества".

П.Шахбазов также отметил, что, темпы роста мировой экономики, развитие нефтехимического сектора и фактор незаменимости на данный момент нефти возобновляемыми источниками энергии в ближайшей перспективе обеспечат ведущую роль "черному золоту" в энергетическом балансе.

По его словам, резкое снижение добычи нефти в некоторых основных странах-производителях по ряду геополитических причин и ожидаемые ограничения доступа на рынок, а также потеря привлекательности сектора upstream для транснациональных компаний из-за низких цен на нефть в последние годы, «обещает» в будущем сложности в удовлетворении глобального спроса на нефть.

«Сотрудничество в рамках ОПЕК+ важно для обеспечения нового баланса на энергетическом рынке и для вложения новых инвестиций в соответствии с потребностями нефтяной промышленности», - подчеркнул П.Шахбазов.

Н.Аббасова





