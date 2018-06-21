Граждане ЕС, пожелавшие остаться жить в Великобритании после Brexit, заплатят по 65 фунтов

Великобритания будет взымать по 65 фунтов стерлингов с граждан ЕС, которые захотят получить новый иммиграционный статус в Великобритании после Brexit, сообщает в четверг МВД страны.
Новый settled status (статус постоянного резидента) позволит жителям ЕС бессрочно находиться в Великобритании.
Нововведение, по данным агентства "Блумберг", может коснуться около 3 млн жителей ЕС.
Для получения статуса постоянного резидента взрослым гражданам ЕС потребуется заплатить 65 фунтов, для детей младше 16 лет стоимость получения нового иммиграционного статуса составит 32,5 фунта.
Граждане ЕС смогут подать на получение иммиграционного статуса онлайн, но только с территории Великобритании.
Те граждане ЕС, у которых есть вид на жительство в Великобритании, смогут подать заявку бесплатно. Ожидается, что новый порядок получения иммиграционного статуса начнет действовать летом 2018 года, а в полную силу вступит в марте 2019 года.
Еврокомиссия и правительство Великобритании достигли соглашения по предоставлению прав граждан ЕС в Великобритании в ноябре 2017 года. Согласно договоренности гражданам ЕС, желающим остаться в Великобритании, будет необходимо подать в МВД Великобритании заявку для получения settled status. Такой статус позволит гражданам ЕС, проживающим в Великобритании получить доступ к госуслугам и подавать заявку на получение гражданства Великобритании.
Подать заявку на получение статуса постоянно проживающего на территории Великобритании резидента смогут граждане ЕС, беспрерывно прожившие на территории Великобритании пять лет, а также члены их семей.
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