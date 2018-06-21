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Внутренняя политика 21.06.2018 17:08

В Азербайджане по делу обрушения моста на реке Гейчай арестованы 7 человек

В Азербайджане в рамках уголовного дела по факту обрушения моста на реке Гейчай арестованы руководители четырех крупных предприятий.

"За допущенные противозаконные действия арестованы руководитель ООО "ATF" Фахраддин Мурадов, директор песчаного завода ООО "Azpod" Наджмеддин Алиев, директор ООО "Elnica" Бахруз Садаев, руководитель ООО «Titanik-5» Шахин Мамедов. Также арестованы три физических лица Натик Закиров, Назим Гасымов, Нариман Яхяев», - отмечается в совместном заявлении генпрокуратуры, МВД, МЧС и Минэкологии Азербайджана.

Кроме того, начальник по производству ОАО «Азераграртикинти» Аллахверди Аллахвердиев и учредитель ООО «Гюловше» Махир Аллахвердиев взяты под контроль полиции.

В заявлении отмечается, что в связи с обрушением моста на реке Гейчай, причиной которого стало незаконная эксплуатация песчаного карьера, в различных районах Азербайджана проведен мониторинг деятельности 81 песчаного карьера из существующих 250.

"Мониторинг показал, что некоторые госорганы и предприниматели в грубой форме нарушали стандарты, нормативы и правила эксплуатации песчаных карьеров, тем самым наносили вред окружающей среде, инфраструктурным объектам, системам водоснабжения, гидротехническим сооружениям и создавали угрозу для береговых укреплений рек", - подчеркивается в сообщении .

На основании собранных материалов возбуждены уголовные дела по статьям 192 (незаконное предпринимательство), 255 (защита поверхности земли и нарушение правил ее пользования) и 308 (злоупотребление служебными обязанностями).

«Следствие установило, что на 14 карьерах работа велась без соответствующих лицензий, в 41 карьерах эксплуатация песчаных месторождений продолжалась, несмотря на принятые Кабинетом министров решения о запрете работ. В результате государству нанесен материальный вред в размере 16 млн манатов ($9,4 млн)", - отмечается в заявлении.

Как ранее сообщалось, 2 июня 2018 года наводнение на реке Гейчай из-за ливневых дождей стало причиной частичного разрушения моста участке автомобильной дороги Баку-Шемаха-Евлах

Из-за ливневых дождей, прошедших 1-2 июня, уровень воды в горных реках в ряде районов Азербайджана увеличился. В результате наводнения на реке Гейчай, на 217-ом участке автодороги Баку-Шемаха-Евлах разрушилась часть металлического моста в направлении Баку - левый корпус длиной порядка 6 метров и пешеходная часть. Движение по мосту приостановлено.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, МОСТ, ОБРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]