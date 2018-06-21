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Дальнее зарубежье 21.06.2018 17:20

Глава Intel Брайан Кржанич уходит в отставку

Американская компания Intel Corp. объявила об отставку своего главного исполнительного директора Брайана Кржанича.

Как говорится в пресс-релизе компании, его место временно займет финансовый директор Роберт Суон. Ранее он проработал девять лет финдиректором eBay.

Б.Кржанич, возглавляющий Intel с 2013 года, отправлен в отставку из-за того, что у него были личные отношения с сотрудником компании (пол не уточняется), что является нарушением корпоративных правил.

Intel ожидает получить рекордную выручку во втором квартале - порядка $16,9 млрд.

Акции Intel растут на 1,5% в ходе предварительных торгов в четверг.

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Тэги: США, INTEL, CEO, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]