Змеи расползлись по Тбилиси с наступлением лета

Мобильные группы Агентства мониторинга животных мэрии Тбилиси с начала этого года выловили в разных частях грузинской столицы уже 244 змей, в том числе ядовитых.
Как сообщил журналистам герпетолог ведомства Шота Зандукели, в этом году больше всего вызовов от граждан поступило в мае: за этот месяц было выловлено 140 змей. При этом специалист отметил, что с наступлением лета количество змей, как правило, увеличивается.
По его словам, вызовы от жителей фиксируются почти со всех районов города. Но ядовитые пресмыкающиеся, в том числе гюрза, появляются в основном в окрестностях столицы, в частности, в ее восточной части - в Ортачала, Крцаниси, Поничала, а также на территории, прилегающей к аэропорту.
"В других районах города ядовитые змеи не встречаются. Однако проблема пресмыкающихся все же есть, о чем свидетельствуют частые вызовы", - сказал Ш.Зандукели.
Герпетолог порекомендовал населению во избежание нашествия змей не допускать скопления мусора и строительных материалов близ места жительства, постоянно подрезать на местах травяной покров, чтобы не создавать рептилиям такую среду, где они могут прятаться.
При этом он призывает людей проявлять максимальную осторожность и не пытаться самовольно отловить пресмыкающихся.
"При виде змеи надо отойти назад и сразу же позвонить к нам в агентство", - советует герпетолог.
В 2017 году Агентство мониторинга животных выловило в Тбилиси 438 змей.
Всего в Грузии обитает более 50 видов рептилий, включая 24 вида змей, 29 видов ящериц и 3 вида черепах. По утверждению специалистов, большинство рептилий не опасны для человека, но бдительность терять не стоит.
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