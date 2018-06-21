АБР определит стратегические направления для продолжения сотрудничества с Азербайджаном

Азиатский банк развития (АБР) опрелит стратегические направления для дальнейшего сотрудничества с Азербайджаном, отмечает Министерство финансов страны.

Министр финансов Самир Шарифов провел встречу с представителями АБР, находящимися в Баку.

В ходе встречи С.Шарифов предоставил информацию о мерах, предпринимаемых в стране для обеспечения макроэкономической стабильности, усиления финансовой дисциплины, улучшения бизнес-среды, бюджетно-финансовой политики.

Министр выразил готовность к сотрудничеству с АБР в вопросах диверсификации экономики Азербайджана и развития ненефтяного сектора.

В свою очередь, представители АБР заявили, что их визит в Баку преследует цель определения направлений для более эффективного сотрудничества с Азербайджаном.

"В рамках встречи стороны провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана с банком, в том числе реализации проектов в нефтегазовой сфере, автодорог и железных дорог, энергетики, водоснабжения и канализации, а также финансирования Контрциклической программы", - отмечается в сообщении.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение стране кредитов, грантов и технической помощи на сумму $4,61 млрд.

А.Азизов