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Финансы 21.06.2018 17:22

АБР определит стратегические направления для продолжения сотрудничества с Азербайджаном

Азиатский банк развития (АБР) опрелит стратегические направления для дальнейшего сотрудничества с Азербайджаном, отмечает Министерство финансов страны.

Министр финансов Самир Шарифов провел встречу с представителями АБР, находящимися в Баку.

В ходе встречи С.Шарифов предоставил информацию о мерах, предпринимаемых в стране для обеспечения макроэкономической стабильности, усиления финансовой дисциплины, улучшения бизнес-среды, бюджетно-финансовой политики.

Министр выразил готовность к сотрудничеству с АБР в вопросах диверсификации экономики Азербайджана и развития ненефтяного сектора.

В свою очередь, представители АБР заявили, что их визит в Баку преследует цель определения направлений для более эффективного сотрудничества с Азербайджаном.

"В рамках встречи стороны провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана с банком, в том числе реализации проектов в нефтегазовой сфере, автодорог и железных дорог, энергетики, водоснабжения и канализации, а также финансирования Контрциклической программы", - отмечается в сообщении.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение стране кредитов, грантов и технической помощи на сумму $4,61 млрд.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АБР, ПРОЕКТЫ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]