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Дальнее зарубежье 21.06.2018 21:12

Volvo открыл свой первый завод в США

Шведский производитель автомобилей класса "премиум" Volvo Cars Corp., владельцем которого является китайский концерн Geely, объявил об открытии своего первого завода на территории США в городе Чарлстон, штат Южная Каролина.

Как сообщается в пресс-релизе Volvo, инвестиции в завод составят порядка $1,1 млрд. Открытие завода создаст около 4 тыс. новых рабочих мест, 1,5 тыс. из них появятся до конца этого года.

Планируется, что первоначально предприятие будет производить новые седаны Volvo S60 - первый автомобиль сойдет с конвейера уже осенью. С 2021 года здесь будут выпускаться новые версии кроссовера XC90. Автомобили будут продаваться на американском рынке и за пределами США.

Общая площадь составляет около 650 гектаров, площадь помещений - 213,7 тыс. кв. м. Ежегодный выпуск автомобилей достигнет 150 тыс. после выхода на полную производственную мощность.

Запуск производства на новом заводе Volvo Cars позволит компании усилить свои позиции глобального автопроизводителя. В настоящее время компания владеет двумя заводами в Европе (плюс одна площадка по производству двигателей) и тремя в Китае, а также сборочными производствами в Индии и Малайзии.

Китайская Zhejiang Geely Holding Group Co. в 2010 году купила Volvo. Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах.

В 2017 году Volvo продала рекордные 571,58 тыс. автомобилей, на 7% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль компании составила 14,06 млрд шведских крон ($1,58 млрд) при выручке в 210,9 млрд крон.

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Тэги: США, VOLVO, ЗАВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]