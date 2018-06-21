Volvo открыл свой первый завод в США

Шведский производитель автомобилей класса "премиум" Volvo Cars Corp., владельцем которого является китайский концерн Geely, объявил об открытии своего первого завода на территории США в городе Чарлстон, штат Южная Каролина.
Как сообщается в пресс-релизе Volvo, инвестиции в завод составят порядка $1,1 млрд. Открытие завода создаст около 4 тыс. новых рабочих мест, 1,5 тыс. из них появятся до конца этого года.
Планируется, что первоначально предприятие будет производить новые седаны Volvo S60 - первый автомобиль сойдет с конвейера уже осенью. С 2021 года здесь будут выпускаться новые версии кроссовера XC90. Автомобили будут продаваться на американском рынке и за пределами США.
Общая площадь составляет около 650 гектаров, площадь помещений - 213,7 тыс. кв. м. Ежегодный выпуск автомобилей достигнет 150 тыс. после выхода на полную производственную мощность.
Запуск производства на новом заводе Volvo Cars позволит компании усилить свои позиции глобального автопроизводителя. В настоящее время компания владеет двумя заводами в Европе (плюс одна площадка по производству двигателей) и тремя в Китае, а также сборочными производствами в Индии и Малайзии.
Китайская Zhejiang Geely Holding Group Co. в 2010 году купила Volvo. Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах.
В 2017 году Volvo продала рекордные 571,58 тыс. автомобилей, на 7% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль компании составила 14,06 млрд шведских крон ($1,58 млрд) при выручке в 210,9 млрд крон.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 90 раз - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 13,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе республики
Еврокомиссия ожидает единой позиции от лидеров стран ЕС по решению проблем миграции и предоставления убежища
Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить нефтедобычу на 1 млн б/с за счет всех стран, но реальные поставки будут меньше
Нефть дорожает на ожиданиях решения ОПЕК, Brent торгуется у $73,88 за баррель
Министры ОПЕК в пятницу попытаются найти консенсус в том, стоит ли увеличивать добычу на 1 млн б/с и как это сделать
ФИФА оштрафовала федерации Мексики и Сербии за недостойное поведение фанатов на ЧМ-2018
Марадона приедет в Нижний Новгород на матч Аргентина-Хорватия
Экспорт часов из Швейцарии в мае вырос по итогам 13-го месяца подряд
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика предлагает аккредитивы и гарантии на выгодных условиях.
Орхан Мамедов станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку состоялась презентация книги Михаила Мухина «Топливо Победы»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений