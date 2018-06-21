Volvo открыл свой первый завод в США

Шведский производитель автомобилей класса "премиум" Volvo Cars Corp., владельцем которого является китайский концерн Geely, объявил об открытии своего первого завода на территории США в городе Чарлстон, штат Южная Каролина.

Как сообщается в пресс-релизе Volvo, инвестиции в завод составят порядка $1,1 млрд. Открытие завода создаст около 4 тыс. новых рабочих мест, 1,5 тыс. из них появятся до конца этого года.

Планируется, что первоначально предприятие будет производить новые седаны Volvo S60 - первый автомобиль сойдет с конвейера уже осенью. С 2021 года здесь будут выпускаться новые версии кроссовера XC90. Автомобили будут продаваться на американском рынке и за пределами США.

Общая площадь составляет около 650 гектаров, площадь помещений - 213,7 тыс. кв. м. Ежегодный выпуск автомобилей достигнет 150 тыс. после выхода на полную производственную мощность.

Запуск производства на новом заводе Volvo Cars позволит компании усилить свои позиции глобального автопроизводителя. В настоящее время компания владеет двумя заводами в Европе (плюс одна площадка по производству двигателей) и тремя в Китае, а также сборочными производствами в Индии и Малайзии.

Китайская Zhejiang Geely Holding Group Co. в 2010 году купила Volvo. Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах.

В 2017 году Volvo продала рекордные 571,58 тыс. автомобилей, на 7% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль компании составила 14,06 млрд шведских крон ($1,58 млрд) при выручке в 210,9 млрд крон.