Азербайджан в конце июня отправит экспортную миссию в Швейцарию

Более 10 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве фундука, представят свою продукцию в Швейцарии, сообщает министерство экономики.

"С 25 по 29 июня будет организована очередная экспортная миссия для продвижения бренда «Made in Azerbaijan». В нее войдут представители 12 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве фундука", - говорится в сообщении.

В рамках миссии азербайджанские предприниматели также проведут встречи с представителями швейцарских компаний.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в текущем году направит 13 экспортных миссий за рубеж для продвижения бренда «Made in Azerbaijan».

Б.Рустамбеков