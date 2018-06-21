Азербайджан в конце июня отправит экспортную миссию в Швейцарию

Более 10 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве фундука, представят свою продукцию в Швейцарии, сообщает министерство экономики.
"С 25 по 29 июня будет организована очередная экспортная миссия для продвижения бренда «Made in Azerbaijan». В нее войдут представители 12 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве фундука", - говорится в сообщении.
В рамках миссии азербайджанские предприниматели также проведут встречи с представителями швейцарских компаний.
Как сообщалось ранее, Азербайджан в текущем году направит 13 экспортных миссий за рубеж для продвижения бренда «Made in Azerbaijan».
Б.Рустамбеков
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