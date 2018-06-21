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Бизнес и законодательство 21.06.2018 17:39

Азербайджан в конце июня отправит экспортную миссию в Швейцарию

Более 10 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве фундука, представят свою продукцию в Швейцарии, сообщает министерство экономики.

"С 25 по 29 июня будет организована очередная экспортная миссия для продвижения бренда «Made in Azerbaijan». В нее войдут представители 12 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве фундука", - говорится в сообщении.

В рамках миссии азербайджанские предприниматели также проведут встречи с представителями швейцарских компаний.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в текущем году направит 13 экспортных миссий за рубеж для продвижения бренда «Made in Azerbaijan».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ЭКСПОРТ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]