Суд в Ираке поддержал пересчет голосов на выборах в парламент

Верховный суд Ирака постановил, что законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на выборах в законодательное собрание не нарушает Конституцию, сообщает в четверг курдский телеканал "Рудау".
При этом представители судебных властей пояснили, что аннулирование результатов выборов за границей и в лагерях беженцев внутри страны будет антиконституционным.
Ранее в местных СМИ появились сообщения о мошенничестве и обвинения в том, что избирательная комиссия не рассмотрела жалобы тщательным образом.
6 июня парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов и решил приостановить работу девяти членов Центральной избирательной комиссии, назначив на их место судей.
Впервые с момента освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), 12 мая в Ираке состоялись парламентские выборы. По первоначальным подсчетам победу одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром.
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