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Дальнее зарубежье 21.06.2018 17:47

Суд в Ираке поддержал пересчет голосов на выборах в парламент

Верховный суд Ирака постановил, что законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на выборах в законодательное собрание не нарушает Конституцию, сообщает в четверг курдский телеканал "Рудау".

При этом представители судебных властей пояснили, что аннулирование результатов выборов за границей и в лагерях беженцев внутри страны будет антиконституционным.

Ранее в местных СМИ появились сообщения о мошенничестве и обвинения в том, что избирательная комиссия не рассмотрела жалобы тщательным образом.

6 июня парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов и решил приостановить работу девяти членов Центральной избирательной комиссии, назначив на их место судей.

Впервые с момента освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), 12 мая в Ираке состоялись парламентские выборы. По первоначальным подсчетам победу одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром.

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Тэги: ИРАК, ГОЛОСОВАНИЕ, ПЕРЕСЧЕТ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]