ГААД получит 13,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» из госбюджета 13,7 млн манатов на продолжение строительство автодороги на северо-западе республики.
Автодорога Демирчи- Лагич, протяженность которой составляет 22 км, соединяет Шемахинский и Исмаиллинский районы.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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