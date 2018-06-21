ГААД получит 13,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» из госбюджета 13,7 млн манатов на продолжение строительство автодороги на северо-западе республики.

Автодорога Демирчи- Лагич, протяженность которой составляет 22 км, соединяет Шемахинский и Исмаиллинский районы.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде