Трамп заявляет, что Северная Корея уже приступила к денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в КНДР уже начались мероприятия по свертыванию ядерной программы.
"Это великая вещь - будет полная денуклеаризация, которая уже началась", - приводят западные СМИ слова Д.Трампа, сказанные во время встречи с представителями администрации в Белом доме.
По словам Д.Трампа, северокорейские власти уничтожают "четыре испытательных полигона", включая полигон для тестирования ракетных двигателей.
Однако, напоминают СМИ, накануне шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что на данном этапе ему неизвестно о мероприятиях по денуклеаризации в КНДР, и что к настоящему моменту переговоры между сторонами по этому вопросу еще не стартовали.
Кроме этого, специализирующийся на Северной Корее сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса сообщал в конце прошлой недели, что признаков демонтажа каких-либо ракетных полигонов в КНДР пока нет.
Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
СМИ напоминают, что после саммита Д.Трамп заявлял журналистам об обещании лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить один из объектов, связанных с ракетной программой. Позднее представитель американских властей уточнил, что речь идет о "Западном испытательном полигоне Сохэ".
В конце мая власти КНДР подтвердили информацию о полном демонтаже полигона для ядерных испытаний "Пунгери".
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