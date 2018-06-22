Жертвами удара коалиции в Сирии стали восемь человек - САНА

Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удары по одной из деревень в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство САНА.

Согласно сообщению на странице агентства в Twitter, в результате удара погибли восемь гражданских лиц, есть раненые, также разрушены дома мирных жителей.