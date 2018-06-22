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Дальнее зарубежье 22.06.2018 08:58

Жертвами удара коалиции в Сирии стали восемь человек - САНА

Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удары по одной из деревень в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство САНА.

Согласно сообщению на странице агентства в Twitter, в результате удара погибли восемь гражданских лиц, есть раненые, также разрушены дома мирных жителей.

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Тэги: СИРИЯ, КОАЛИЦИЯ, УДАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]