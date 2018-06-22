В сирийской провинции Хомс за сутки в свои дома вернулись 215 человек, в Восточную Гуту - 118 человек, заявляют в Минобороны РФ

Обстановка в сирийских провинциях Хама и Хомс нормализуется, идет процесс восстановления мирной жизни, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Алексей Цыганков.

"Проведена рабочая встреча с представителями администрации провинции ХОМС по уточнению проблемных вопросов по выполнению мероприятий восстановления объектов инфраструктуры", - сказал А.Цыганков на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

"Всего за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 215 человек, в Восточную Гуту - 118 человек. Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 69 715 жителей Восточной Гуты", - сообщил генерал.

По его словам, "продолжается работа по улучшению гуманитарной обстановки в столичном регионе и окрестностях".

"По итогам мониторинга восстановления объектов инфраструктуры в населенном пункте Мисраба провинции Риф Дамаск представителями Центра по примирению враждующих сторон определены объемы проведения восстановительных работ на социально-значимых объектах - в школах, медицинских учреждениях, хлебопекарнях, объектах водо- и электроснабжения", - сказал А.Цыганков.

Органами местного самоуправления совместно с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем организована доставка нуждающимся жителям продовольствия и питьевой воды, оказание необходимой медицинской помощи, а также эвакуация тяжело больных в лечебные учреждения Дамаска, сообщил генерал.

Также он сообщил, что в населенном пункте Бейт-Сахам (провинции Риф Дамаск) проведена гуманитарная акция по передаче администрации населенного пункта строительных материалов общим весом 30 тонн.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 13 сирийцам, в том числе пяти детям", - сообщил А.Цыганков.