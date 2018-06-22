Глава аппарата Счетной палаты Воронин стал советником Набиуллиной по ИПК, страховому рынку

Юрий Воронин назначен на должность советника председателя Банка России, сообщил ЦБ.

В качестве советника Ю.Воронин будет заниматься вопросами разработки и реализации концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и развития страхового рынка, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Последняя должность Ю.Воронина - глава аппарата Счетной палаты РФ. Недавно в СП сменился руководитель - место Татьяны Голиковой, назначенной вице-премьером, занял Алексей Кудрин. Его многолетний соратник Алексей Глаголев еще в мае был назначен замглавы аппарата СП.

Ю.Воронин родился 17 октября 1962 г. в Москве. Работал в Госкомитете СССР по труду и социальным вопросам, министерстве труда и занятости РФ, министерстве социальной защиты населения, министерстве труда и социального развития, где занимался вопросами пенсионного обеспечения. Был директором департамента, замминистра, статс-секретарем - заместителем министра в Минздравсоцразвития.