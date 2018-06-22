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СНГ 22.06.2018 12:48

Глава аппарата Счетной палаты Воронин стал советником Набиуллиной по ИПК, страховому рынку

Юрий Воронин назначен на должность советника председателя Банка России, сообщил ЦБ.

В качестве советника Ю.Воронин будет заниматься вопросами разработки и реализации концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и развития страхового рынка, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Последняя должность Ю.Воронина - глава аппарата Счетной палаты РФ. Недавно в СП сменился руководитель - место Татьяны Голиковой, назначенной вице-премьером, занял Алексей Кудрин. Его многолетний соратник Алексей Глаголев еще в мае был назначен замглавы аппарата СП.

Ю.Воронин родился 17 октября 1962 г. в Москве. Работал в Госкомитете СССР по труду и социальным вопросам, министерстве труда и занятости РФ, министерстве социальной защиты населения, министерстве труда и социального развития, где занимался вопросами пенсионного обеспечения. Был директором департамента, замминистра, статс-секретарем - заместителем министра в Минздравсоцразвития.

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Тэги: РОССИЯ, ЦБ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]