На Бельгию приходится 43% всех конфискаций кокаина в Евросоюзе - СМИ

Из 70,9 тонн кокаина, перехваченного таможенниками стран ЕС в 2016 году, около 30 тонн было изъято у контрабандистов в Бельгии, сообщила в пятницу газета Le Soir.
Как пишет издание, наркотик находили в колесах тракторов, промышленных рулонах бумаги, в коробках с ананасами, в укрытиях в кузове "Кадиллака" и других потайных местах.
Ссылаясь на представителя таможенной администрации антверпенского порта, Le Soir отмечает, что кокаин "находят везде или почти везде".
В 2016 году было изъято 30,3 тонн. Испания, которую принято считать "главными въездными воротами кокаина в Европу", со своими 15,5 тоннами была оставлена далеко позади Бельгии.
При этом, по данным газеты, лишь примерно 1,5% прибывающей в порт Антверпена импортной продукции подвергается очень тщательному досмотру.
Подразделение антверпенской портовой таможни, занимающееся наркотиками, насчитывает сегодня 13 человек. В 2018 году планируется усилить их еще шестью специалистами.
Учитывая тенденцию увеличения наркотрафика через Антверпен, министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон объявил специальный план, направленный на сотрудничество всех правоохранительных служб, сообщает издание.
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