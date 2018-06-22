Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9745 RUR   0.0267 GBR   2.2548 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.54 Brent   73.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 21° 32° 24 Июн 23° 34° 25 Июн 22° 33°

Дальнее зарубежье 22.06.2018 13:13

На Бельгию приходится 43% всех конфискаций кокаина в Евросоюзе - СМИ

Из 70,9 тонн кокаина, перехваченного таможенниками стран ЕС в 2016 году, около 30 тонн было изъято у контрабандистов в Бельгии, сообщила в пятницу газета Le Soir.

Как пишет издание, наркотик находили в колесах тракторов, промышленных рулонах бумаги, в коробках с ананасами, в укрытиях в кузове "Кадиллака" и других потайных местах.

Ссылаясь на представителя таможенной администрации антверпенского порта, Le Soir отмечает, что кокаин "находят везде или почти везде".

В 2016 году было изъято 30,3 тонн. Испания, которую принято считать "главными въездными воротами кокаина в Европу", со своими 15,5 тоннами была оставлена далеко позади Бельгии.

При этом, по данным газеты, лишь примерно 1,5% прибывающей в порт Антверпена импортной продукции подвергается очень тщательному досмотру.

Подразделение антверпенской портовой таможни, занимающееся наркотиками, насчитывает сегодня 13 человек. В 2018 году планируется усилить их еще шестью специалистами.

Учитывая тенденцию увеличения наркотрафика через Антверпен, министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон объявил специальный план, направленный на сотрудничество всех правоохранительных служб, сообщает издание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, НАРКОТИКИ, КОНФИСКАЦИЯ


Похожие новости


Следователь в Бельгии отпустил бразильского наркокурьера, отчаявшись найти переводчика

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]