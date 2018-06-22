Представитель Еврокомиссии предупредил немецкую партию ХСС об опасности односторонних шагов в вопросе миграции

Член Еврокомиссии по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер считает, что представители партнера канцлера Ангелы Меркель по правящей коалиции, баварской партии Христианско-социальный союз ХСС, не должны действовать в одностороннем порядке в вопросе миграции.
Г.Эттингер состоит в Христианско-демократическом союзе (ХДС) канцлера Ангелы Меркель. Глава ХСС и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер планирует в одностороннем порядке запретить зарегистрированным в других странах ЕС беженцам въезд в Германию в случае, если А.Меркель не сможет добиться общеевропейского решения. Партии ХДС и ХСС образуют партийный союз.
"В этом случае будет достигнута новая, серьезная степень эскалации, которая поставила под вопрос существование партийного союза и правительства", - сказал Г.Эттингер в опубликованном в пятницу интервью газете "Хандельсблатт".
По его словам, ХСС стремится "навредить дееспособности Германии в ЕС".
Существование партийного союза ХДС/ХСС в последнее время было под угрозой, как и сама коалиция - А.Меркель и Х.Зеехофер не могли договориться по вопросу отказа беженцам в пребывании в Германии. Х.Зеехофер предложил так называемый "генеральный план" по миграции из 63 пунктов, который в том числе подразумевает запретить зарегистрированным в других странах беженцам въезжать в Германию. А.Меркель была против такого решения в одностороннем порядке и настаивала на общеевропейских мерах.
Теперь достигнута временная договоренность - решение будет приниматься не раньше, чем через две недели, после саммита Евросоюза 28-29 июня. Время до саммита А.Меркель планирует использовать с тем, чтобы договориться со странами ЕС, переживающими наибольший наплыв беженцев, о двухсторонних мерах реагирования. С 20 по 22 июня канцлер находится в рабочей поездке в Иордании и Ливане, где планирует, в том числе, посетить лагеря беженцев.
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